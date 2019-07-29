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Değerini bulmadan satmayacağız

, “’yi illaki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. kulüpler var... Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok” dedi.

Değerini bulmadan satmayacağız
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

İSTEYENLER VAR
Diagne'ye teklifler olduğunu söyleyen Albayrak, "Diagne'yi illaki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok" dedi.



NOKTA TRANSFER
Albayrak nokta ler yapacaklarını da belirterek, "Hocamız istediği isimleri söylüyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz, alamadıklarımızda hocamız yeni isimleri söylüyor" diye konuştu.

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