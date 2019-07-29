Değerini bulmadan satmayacağız

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.
İSTEYENLER VAR
Diagne'ye teklifler olduğunu söyleyen Albayrak, "Diagne'yi illaki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok" dedi.
NOKTA TRANSFER
Albayrak nokta transferler yapacaklarını da belirterek, "Hocamız istediği isimleri söylüyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz, alamadıklarımızda hocamız yeni isimleri söylüyor" diye konuştu.
İSTEYENLER VAR
Diagne'ye teklifler olduğunu söyleyen Albayrak, "Diagne'yi illaki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok" dedi.
NOKTA TRANSFER
Albayrak nokta transferler yapacaklarını da belirterek, "Hocamız istediği isimleri söylüyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz, alamadıklarımızda hocamız yeni isimleri söylüyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.