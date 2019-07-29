Fener’e yeni Eljif Elmas

Fenerbahçe'ye yeni Eljif Elmas... Kanarya, Makedonlar'ın yeni yıldızı Darko Churlinov'u kadrosuna katmak için harekete geçti. 19 yaşındaki yıldız 10 numara ve sol kanatta oynayabiliyor. Genç oyuncu şimdiye kadar çıktığı 87 maçta 30 gol atarken 9 da asist yaptı. Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katarak sonrasında Avrupa devlerine pazarlamak istiyor. Köln ile görüşmeler devam ediyor.
- Spor
- 29.07.2019
- Gazete
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