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Fener’e yeni

Sarı-Lacivertliler, Makedonlar’ın yeni yıldızı Churlov için girişimde bulundu. , 19 yaşındaki yıldız için ’e teklifte bulunacak...

Fener’e yeni Eljif Elmas
Fenerbahçe'ye yeni Eljif Elmas... Kanarya, Makedonlar'ın yeni yıldızı Darko Churlinov'u kadrosuna katmak için harekete geçti. 19 yaşındaki yıldız 10 numara ve sol kanatta oynayabiliyor. Genç oyuncu şimdiye kadar çıktığı 87 maçta 30 gol atarken 9 da asist yaptı. genç yıldızı kadrosuna katarak sonrasında Avrupa devlerine pazarlamak istiyor. ile görüşmeler devam ediyor.

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