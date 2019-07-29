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Fenerbahçe'den Roma çıkarması! ve için masaya oturulacak

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli bu hafta Roma’da ve için İtalyan yöneticilerle masaya oturacak. leri bitirmeye çalışacak.

Fener’den Roma çıkarması
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bu hafta bir hayli hareketli geçecek... Sarı- Lacivertliler, savunmayı sağlama almak için önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak.



Damien Comolli, Roma'ya uçarak Aleksandar Kolarov ve Juan Jesus için masaya oturacak.

JESUS ÇOK YÖNLÜ BİR STOPER
Kanarya savunmanın göbeğine iki ismi monte edecek. Jesus'u oyunu topa iyi soktuğu için tercih eden F.Bahçe, Kolarov'u da hem stoper hem de sol bek olarak düşünüyor.

ROMA'DA İKİ GÜN KALACAK
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Roma'da 2 gün kalacak. Comolli'nin leri tamamlayarak 'a gelmesi planlanıyor.



24 MAÇTA GÖREV ALDI
Jesus 28 yaşında ve Roma ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Geçen sezon İtalyan ekibinde 24 maçta görev aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

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