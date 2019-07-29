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  • 29.07.2019 14:22
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 14:26

Son dakika: 'ta Atiba sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı

'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların Avusturya'daki kampından ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren 'ta Atiba sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta, Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'dan kötü haber geldi.

Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılırken, tedavi için Belçika'ya gittiği belirtildi.

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