İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre Fildişili futbol efsanesi, Chelsea'den ayrılan Gary Cahill'i Galatasaray'a gelmesi için ikna edebilir.

İngiltere Premier Lig'den de talipleri olan 33 yaşındaki İngiliz savunmacı ile Manchester kulüplerinin de ilgilendiği belirtiliyor.





Bonservissiz olarak transfer edilebilecek olan Cahill'in kariyerine üst düzey bir kulüpte devam etmek istediği ifade ediliyor.





