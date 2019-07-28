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  • 28.07.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 14:37

Jean inde kilit rol oynayan Drogba, için devrede!

Galatasaray'ın Jean inde kilit rol oynayan 'nın sarı-kırmızılılar için bir transfer daha yapacağı iddia edildi. Fildişili  efsanesinin, Chelsea'den ayrılan 'i Galatasaray'a gelmesi için ikna edebileceği iddia edildi.

Drogba Galatasaray'a bir transfer daha

İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre Fildişili efsanesi, Chelsea'den ayrılan 'i Galatasaray'a gelmesi için ikna edebilir.

İngiltere Premier Lig'den de talipleri olan 33 yaşındaki İngiliz savunmacı ile Manchester kulüplerinin de ilgilendiği belirtiliyor.

Bonservissiz olarak edilebilecek olan Cahill'in kariyerine üst düzey bir kulüpte devam etmek istediği ifade ediliyor.


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