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büyük bombayı patlattı! ’yi 1 yıl kiraladı

Sarı-Kırmızılılar 1 yıl önce Fulham’ın 30 milyon Euro ödeyerek aldığı ‘’ lakaplı Jean ile anlaşmaya vardı. Fulham’a 2 milyon Euro, 27 yaşındaki yıldıza 2.8 milyon Euro verilecek.



Ndiaye ve Fernando'nun gidişi sonrası transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom orta sahaya aradığı ismi buldu... Sarı-Kırmızılılar, Jean Micheal Seri'nin kiralanması için Fulham'la anlaşmaya vardı Aslan, 27 yaşındaki yıldızla transfer görüşmelerine başlandığını da KAP'a bildirdi.

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