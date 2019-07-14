Son dakika transfer haberi: Drogba, Michael Seri'yi ikna etti: "Hiç düşünme Galatasaray'a git!"
Transferde son dakika bombaları patlamaya devam ediyor. Galatasaray'ın eski yıldızı, Fildişi Sahilli vatandaşı Michael Seri'yi Cimbom'a gitmeye ikna etti. Galatasaray'ın yetkilileri ile transfer için masaya oturan Seri'nin, G.Saray'ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etmesinde Drogba ve Babel'in olumlu referanslarının büyük katkısı oldu. Fulham, G.Saray'ın 1.5 milyon Euro'luk teklifini kabul ederse, 27 yaşındaki yıldız Michael Seri 'Aslan' olacak.
14.07.2019 10:26
- Son Güncelleme: 14.07.2019 10:26
Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba, Fildişi Sahilli vatandaşını Cimbom'a gitmeye ikna etti. Sarı kırmızılı kulübün yetkilileri ile masaya oturan Seri'nin, G.Saray'ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etmesinde Drogba ve Babel'in olumlu referanslarının büyük katkısı oldu.
Fulham, G.Saray'ın 1.5 milyon Euro'luk teklifini kabul ederse, 27 yaşındaki yıldız 'Aslan' olacak
Fernando'nun ayrılığı sonrasında Michael Seri'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray, ilk hedefine ulaşmak üzere...
Fulham'ın Premier Lig'den küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, sarı kırmızılıların 2.5 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dedi.
Fulham 'evet' derse Seri, gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyecek. Geçtiğimiz hafta menajeriyle İstanbul'a gelen ve sarı kırmızılı kulüp yetkilileri ile masaya oturan Seri'nin görüşmelerinin olumlu geçmesinde iki ismin büyük katkısı oldu.