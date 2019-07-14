Son dakika transfer haberi: Drogba, Michael Seri'yi ikna etti: "Hiç düşünme Galatasaray'a git!"

Transferde son dakika bombaları patlamaya devam ediyor. Galatasaray'ın eski yıldızı, Fildişi Sahilli vatandaşı Michael Seri'yi Cimbom'a gitmeye ikna etti. Galatasaray'ın yetkilileri ile transfer için masaya oturan Seri'nin, G.Saray'ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etmesinde Drogba ve Babel'in olumlu referanslarının büyük katkısı oldu. Fulham, G.Saray'ın 1.5 milyon Euro'luk teklifini kabul ederse, 27 yaşındaki yıldız Michael Seri 'Aslan' olacak.

14.07.2019 10:26 - Son Güncelleme: 14.07.2019 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





