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  • 28.07.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 10:18

'da 'tan son dakika transfer açıklaması

'ın kamp yaptığı Avusturya'da bulunan İkinci Başkan , basın mensuplarına transferler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Diagne'yi illa ki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız." derken; yeni transferler ile ilgili olarak ise "Önümüzdeki hafta çok şey olabilir" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesinde kamp yaptığı otelde basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Albayrak, basın mensuplarına transfer çalışmaları ile ilgili bilgiler verirken, Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceği hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray İkinci Başkanı nokta transferler yapacaklarını söyleyerek, "Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyoruz. Nokta transfer yapacağız. Hocamız, istediği isimleri ve öncelikli olanları söylüyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz, alamadıklarımızda hocamız yeni isimleri söylüyor." dedi.

Albayrak, Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceği hakkında ise, Senegalli golcüyü değerini bulmadan göndermelerinin söz konusu olmadığını belirterek, "Diagne'yi illa ki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz. Değerini bulmayan futbolcuyu vermemiz söz konusu değil." diye konuştu.

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