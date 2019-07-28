Ertuğrul için yeni görüşme

Cimbom Ertuğrul Ersoy için bastırıyor. Fatih Terim'in kadrosunda çok görmek istediği 22 yaşındaki stoper için Salı günü bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi. Galatasaray'ın bu görüşmede 500 bin Euro ile birlikte Ömer Bayram'ı teklif edeceği öne sürüldü. Bu transferin mutlu sonla bitmesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.