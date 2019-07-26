Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer kamptaki 3'üncü hazırlık maçında İtalya'nın Parma takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maça dair merak edilenler...
TRABZONSPOR PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor, 5 günlük yoğun çalışma programının ardından bugün çalışmalarına ara verdi. Bordo-mavililer, yarın 19.30'da Ottensheim kasabasında Parma ile karşılaşacak.
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