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  • 26.07.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 23:19

maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda?

Bordo-mavililer Avusturya'da kamp yapıyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden , İtalyan ekibi ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Şimdi taraftarlar , saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Parma hazırlık maçına dair detaylar...

Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer kamptaki 3'üncü hazırlık maçında İtalya'nın Parma takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maça dair merak edilenler...

TRABZONSPOR PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, 5 günlük yoğun çalışma programının ardından bugün çalışmalarına ara verdi. Bordo-mavililer, yarın 19.30'da Ottensheim kasabasında Parma ile karşılaşacak.

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