Mesut Özil, Londra'da geçirdiği bıçaklı saldırı tehlikesinin ardından ilk kez konuştu. Eşi Amine ile birlikte evine girerken muhabirlerin yönelttiği sorulara kısa yanıt veren yıldız futbolcu, durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
Mesut Özil, Londra'da geçirdiği bıçaklı saldırı tehlikesinin ardından ilk kez konuştu. Eşi Amine ile birlikte evine girerken muhabirlerin yönelttiği sorulara kısa yanıt veren yıldız futbolcu, durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
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