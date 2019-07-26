Mesut Özil, Londra'da geçirdiği bıçaklı saldırı tehlikesinin ardından ilk kez konuştu. Eşi Amine ile birlikte evine girerken muhabirlerin yönelttiği sorulara kısa yanıt veren yıldız futbolcu, durumunun iyi olduğunu dile getirdi.