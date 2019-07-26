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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 22:09

Son dakika: girişiminden sonra ilk kez konuştu!

, 'da geçirdiği tehlikesinin ardından ilk kez konuştu. ile birlikte evine girerken muhabirlerin yönelttiği sorulara kısa yanıt veren yıldız futbolcu, durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Mesut Özil, Londra'da geçirdiği bıçaklı saldırı tehlikesinin ardından ilk kez konuştu. Eşi Amine ile birlikte evine girerken muhabirlerin yönelttiği sorulara kısa yanıt veren yıldız futbolcu, durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

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