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  • 27.07.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 10:41

maçı hangi kanalda? 2019 ne zaman, saat kaçta?

ile , nde karşı karşıya geliyor. Hollanda'nın iki güçlü rakibi Ajax ile PSV arasında oynanacak karşılaşma heyecanla bekleniyor. Son şampiyon Ajax, Süper Kupa finalindende galibiyet alarak yeni sezona mutlu başlamak istiyor Peki, hangi kanalda? 2019 , saat kaçta?

Ajax-PSV maçı hangi kanalda?

Ajax-PSV maçı hangi kanalda? Hollanda Süper Kupa mücadelesinde iki ezeli rakip karşı karşıya geliyor. Ajax, son lig şampiyonu ve Hollanda Kupası şampiyonu olarak yeşil sahada boy gösterecek. PSV ise ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Amsterdam ekibi, ezeli rakibi Ajax'ı yenerek Süper Kupa'yı da evine götürmek istiyor. Peki, Ajax PSV maçı hangi kanalda? 2019 Hollanda Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

AJAX - PSV MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ligin favori takımları Ajax ve PSV arasında oynanacak Süper Kupa maçı heyecanla bekleniyor. Ajax - PSV arasında oynanacak Hollanda Süper Kupa finali bugün saat 19.00'da başlayacak.

Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Ancak, maçın yayıncı kuruluşu henüz belli değil. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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