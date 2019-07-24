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TS Başkanı 'yı isteyen Lille’e önemli bir şart sundu: 2650 forma almalısınız

Başkanı, için 20 milyon Euro+bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istedi. ayrıca Lille’e 2650 forma alma şartı sundu.

Yusuf’u istiyorsanız 2650 forma almalısınız
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun talebi gündeme bomba gibi düştü. Yusuf Yazıcı'yı isteyen ancak Bordo-Mavili yönetimi ikna edemeyen Lille kulübü ile Trabzonspor arasında yaşanan pazarlığın detayları ortaya çıkarken Ağaoğlu'nun ilginç bir istekte bulunduğu öğrenildi.

PAZARLIĞIN DETAYLARI NETLEŞTİ
Başkan 'nun 20 milyon Euro bonservis bedeli+bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği belirlendi. Ancak Ağaoğlu'nun başka bir talepte daha bulunduğu öne sürüldü.



2650 FORMA ALINMASINI İSTEDİ
Ağaoğlu'nun Lille yetkililerine, "Bu transferin bitmesini istiyorsanız 2650 adet de forma almalısınız" diye bugüne kadar rastlanmamış bir teklif yaptığı" belirlendi.

Yunus Emre SEL

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