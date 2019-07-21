Cimbom Diagne'den kurtulmaya çok yakın... Bir süredir transferi Senegalli futbolcunun satılması üzerine kuran ancak bir türlü bu planını gerçekleştiremeyen G.Saray'da önemli bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'lı yöneticiler Senegal-Cezayir maçını takip etti.
DİAGNE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
AFRİKA Kupası'ndaki final maçını izledikten sonra Diagne ile bir görüşme gerçekleştiren Suudi Arabistan Kulübü yetkilileri Senegalli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.
Senegalli sonunda ikna oldu
ÖNCELERİ Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünmeyen Diagne'nin bu kez karar değiştirdiği ve yapılan cazip teklifin ardından Al Nasrr'da forma giymeyi kabul ettiği gelen bilgiler arasında.
Bu hafta resmi teklif var
AL Nasrr'lı yöneticilerin Diagne için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve bu hafta İstanbul'da G.Saray'a teklif yapacağı öğrenildi. Bu transferin sonuçlanmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
DİAGNE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
AFRİKA Kupası'ndaki final maçını izledikten sonra Diagne ile bir görüşme gerçekleştiren Suudi Arabistan Kulübü yetkilileri Senegalli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.
Senegalli sonunda ikna oldu
ÖNCELERİ Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünmeyen Diagne'nin bu kez karar değiştirdiği ve yapılan cazip teklifin ardından Al Nasrr'da forma giymeyi kabul ettiği gelen bilgiler arasında.
Bu hafta resmi teklif var
AL Nasrr'lı yöneticilerin Diagne için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve bu hafta İstanbul'da G.Saray'a teklif yapacağı öğrenildi. Bu transferin sonuçlanmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
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