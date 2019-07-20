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'da Arabistan yolcusu!

G.Saray, birkaç gündür pazarlığı yaptığı ile Diagne için anlaşmak üzere... Transfer her an resmiyete dökülebilir. Geçen sezon Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro'ya transfer olan Senegalli golcü, 4 milyon Euro farkla Arabistan'ın yolunu tutacak

Arabistan yolcusu!
G.Saray'da Mbaye Diagne bilinmezliği nihayet çözülüyor. Sarı-Kırmızılılar birkaç gündür pazarlık halinde olduğu takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı. Cimbom, 18 milyon Euro'dan açtığı pazarlıkta 14 milyon Euro'ya kadar indi ve sonunda anlaşma sağlandı. in resmiyete dökülmesi bekleniyor.

3 milyon Euro prim vermişti
Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcüye 10+3 milyon Euro ödemişti. Cimbom 10 milyon Euro bonservis, 3 milyon da prim vermişti.



MENTAL AÇIDAN SIKINTILARI VAR
Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim, geçen sezon mental açıdan sorunlar yaşayan ile çalışmak istemediği için yönetim yıldız golcüyü gönderme kararı aldı.

​46 MAÇTA 42 GOLÜ VAR
Mbaye Diagne Kasımpaşa ve formalarıyla 'de 46 maçta görev aldı. Bu maçlarda 42 gole imza attı.

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