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'dan flaş transfer hamlesi! Cimbom 'nin eski yıldızı Josef De Souza ile anlaştı

’nin eski yıldızı Josef ile anlaşan , ’yi kiralama seçeneği için ikna etmeye çalışıyor. Suudi kulübü kabul ederse imzalar atılacak...

Josef tamam sıra Al Ahli'de
Galatasaray transferde atağa geçti. Seri'yi İstanbul'a getiren Galatasaray, şimdi de bir başka transfere daha imza atmak için önemli bir aşama kaydetti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski ön liberosu Josef De Souza ile anlaşma sağladı.

JOSEF TEKLİFİ KABUL ETTİ...
Brezilyalı futbolcu ile kiralık oynama konusunda anlaşma sağlandı. Josef de Souza'nın bonservisini elinde tutan Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'ye de kiralama teklifi yapıldı.



OPSİYON SEÇENEĞİ BELİRSİZ!
AL Ahli kulübü kiralama teklifini kabul ederse Josef de Souza 1 yıllığına kiralanacak. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu talep edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

İKNA ÇABALARI DEVAM EDİYOR
Suudi kulübünün satıştan yana olduğu ancak Galatasaray'ın kiralama konusunda Al Ahli'yi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Anlaşma sağlanırsa imzalar hemen atılacak.

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