transferdeatağa geçti.getirenşimdi de bir başkatransfere daha imzaatmak için önemlibir aşama kaydetti.Brezilyalı eski ön liberosuile anlaşmasağladı.futbolcu ile kiralıkoynama konusundaanlaşma sağlandı.bonservisinielinde tutankulübü'ye de kiralamateklifi yapıldı.kulübü kiralama teklifini kabul ederseyıllığına kiralanacak.satın alma opsiyonunu talep edip etmediği ise henüz bilinmiyor.kulübünün satıştan yana olduğu ancakkiralama konusundaikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Anlaşma sağlanırsa imzalar hemen atılacak.