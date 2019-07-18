20 yıl sonra futbol dünyası

Son günlerin trendlerinden olan yaşlandırma uygulaması futbol dünyasında da oldukça sevildi. Yerli ve yabancı birçok ismin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflar sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. FaceApp uygulamasıyla yaşlanan futbol dünyasındaki ünlü isimlerin görüntüleri sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Fatih Terim, Ersun Yanal Abdullah Avcı ve Ünal Karaman'ın yaşlandırılmış fotoları en çok ilgi görülen ve paylaşılan karelerden oldular.
MUSTAFA CENGİZ
ALİ KOÇ
FİKRET ORMAN
AHMET AĞAOĞLU
FATİH TERİM
ERSUN YANAL
ABDULLAH AVCI
ÜNAL KARAMAN
MUSTAFA CENGİZ
ALİ KOÇ
FİKRET ORMAN
AHMET AĞAOĞLU
FATİH TERİM
ERSUN YANAL
ABDULLAH AVCI
ÜNAL KARAMAN
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