Bugünkü
Takvim

20 yıl sonra dünyası

Başkanların ve teknik direktörlerin yaşlılık halleri severlerin yeni eğlencesi oldu. FaceApp uygulamasıyla yaşlanan futbol dünyasındaki ünlü isimlerin görüntüleri da yüzlerce beğeni aldı.

20 yıl sonra futbol dünyası
Son günlerin trendlerinden olan yaşlandırma uygulaması dünyasında da oldukça sevildi. Yerli ve yabancı birçok ismin hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflar sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. FaceApp uygulamasıyla yaşlanan futbol dünyasındaki ünlü isimlerin görüntüleri sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Fatih Terim, Ersun Yanal Abdullah Avcı ve Ünal Karaman'ın yaşlandırılmış fotoları en çok ilgi görülen ve paylaşılan karelerden oldular.



MUSTAFA CENGİZ



ALİ KOÇ



FİKRET ORMAN



AHMET AĞAOĞLU



FATİH TERİM



ERSUN YANAL



ABDULLAH AVCI



ÜNAL KARAMAN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleri20 yıl sonra futbol dünyası
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri