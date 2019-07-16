Futbol dünyasında FaceApp çılgınlığı! İşte futbolcuların yaşlılık halleri
Son günlerin trendlerinden olan yaşlandırma uygulaması futbol dünyasında da oldukça sevildi. Yerli ve yabancı birçok ismin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflar sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. Faceapp uygulamasıyla yaşlanan futbolcuların görüntüleri sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı. İşte futbol dünyasından bazı isimlerin yaşlandırma tekniği sonrası halleri...
16.07.2019 23:34
- Son Güncelleme: 16.07.2019 23:43
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