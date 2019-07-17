Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfere hız verdi. Sarı kırmızılılar, Sevilla'ya giden Fernando Reges'in yerine Fulham'dan Jean Michael Seri'yi transfer etti.
Galatasaray, Fulham'dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı 27 yaşındaki merkez orta sahaya 3 milyon Euro garanti ücret verecek.
A Spor'un haberine göre Seri'nin yarın sabah İstanbul'da olacağı öğrenildi.
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