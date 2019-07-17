Süper Lig'de eşleşmeler belli oluyor. Heyecanla beklenen fikstür çekimi bugün yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, fikstür çekiminin 17 Temmuz'da yapılacağı bildirilmişti. Yazımızda, fikstür çekimine ait saat ve yayın bilgisini bulabilirsiniz. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig fikstürü saat kaçta, hangi kanalda? 2019-2020 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor?

2019-2020 SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF'den yapılan açıklama göre, fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Fikstür çekimi beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.