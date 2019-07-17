Son dakika: Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Son dakika... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak iki kupayla kapatan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncular da belli oldu...

17.07.2019 10:14 - Son Güncelleme: 17.07.2019 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





