Son dakika: Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
Son dakika... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak iki kupayla kapatan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncular da belli oldu...
17.07.2019 10:14
- Son Güncelleme: 17.07.2019 10:15
2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıkları için bugün Avusturya'ya gidecek. Avusturya'nın Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
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