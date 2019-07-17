GaleriSpor

Son dakika: Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Son dakika... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak iki kupayla kapatan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncular da belli oldu...

17.07.2019 10:14 - Son Güncelleme: 17.07.2019 10:15
Son dakika: Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıkları için bugün Avusturya'ya gidecek. Avusturya'nın Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Son dakika: Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Adem Büyük

Son dakika: Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Ahmet Çalık

Son dakika: Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Ali Yavuz Kol

Son dakika: Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Atalay Babacan

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Futbol dünyasında FaceApp çılgınlığı! İşte futbolcuların yaşlılık halleri
Futbol dünyasında FaceApp çılgınlığı! İşte futbolcuların yaşlılık halleri