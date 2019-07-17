Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak için tranfere tam gaz devam eden Trabzonspor 'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper oyuncusu Gaston Campi , sabah saat 05.00 sıralarında Trabzon geldi.

Campi, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı ve daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı.

Bordo-mavili kulüp bugün Arjantinli oyuncuyu bir dizi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra yapacağı görüşmenin ardından transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.

Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 2018-2019 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te tamamlayan 1.93'lük stoper, ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor