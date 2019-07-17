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  • 17.07.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 09:29

Son dakika haberleri... Trabzon'a geldi!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren ’un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper , sabaha karşı Trabzon'a geldi.

Yeni transfer Trabzon'a geldi!
Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak için tranfere tam gaz devam eden 'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper oyuncusu , sabah saat 05.00 sıralarında Trabzon geldi.

Campi, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı ve daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı.

Bordo-mavili kulüp bugün Arjantinli oyuncuyu bir dizi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra yapacağı görüşmenin ardından e resmiyet kazandırması bekleniyor.

Arjantin ekibi Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 2018-2019 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te tamamlayan 1.93'lük stoper, ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor

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