Transfer sezonunun sessiz ekiplerinden olan Beşiktaş transferde bombayı patlattı.

Öğlen saatlerinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa 19.03 notunu düşmesi taraftarları heyecanlandırmıştı. Saatler 19.03'ü gösterdiğinde bu merak son buldu ve Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde harika bir performans sergileyen Tyler Boyd'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni Zelanda asıllı Amerikalı oyuncu için kulübü Portekiz ekibi Guimaraes ile uzun zamandır bonservis pazarlığı yapan Siyah Beyazlı ekip sonunda mutlu sona ulaştı.