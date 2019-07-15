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  • 15.07.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 19:45

Son dakika: resmen 'ta

Transfer sezonuna sessiz bir başlangıç yapan , ilk bombayı, geçen sezon Ankaragücü’de kiralık oynayan Vitoria Guimaraes’li ’la patlattı. Kara Kartal, Tyler Boyd'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Transfer sezonunun sessiz ekiplerinden olan transferde bombayı patlattı.

Öğlen saatlerinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa 19.03 notunu düşmesi taraftarları heyecanlandırmıştı. Saatler 19.03'ü gösterdiğinde bu merak son buldu ve Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde harika bir performans sergileyen 'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni Zelanda asıllı Amerikalı oyuncu için kulübü Portekiz ekibi Guimaraes ile uzun zamandır bonservis pazarlığı yapan Siyah Beyazlı ekip sonunda mutlu sona ulaştı.

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