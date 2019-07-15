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  • 15.07.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 16:48

Başkanı 'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Transfer döneminin açılmasından bu yana sessizliğini koruyan Başkan'ı 'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım... Instagram hesabından teknik direktör ve gibi isimlerle çekilen fotoğrafını yayınlayan başkan Orman, yorum olarak da kum saati emojisi ile 19.03 notunu düştü. Peki 'ın 19.03'te açıklayacağı transfer kim?

Fikret Orman'dan flaş paylaşım '19.03...'

'ta başkan , Instagram hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imzasını attı.

Başkan Orman, teknik direktör , ve Ali Naibi ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak altına "19.03" notunu düştü. Bu resmin altında bir de kum saati emojisi paylaşan Orman'ın, transfer imasında bulunduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar başkanın paylaşımı sonrası fotoğrafın altını yorum yağmuruna tuttu.

O İSİM KİM?

TRT Spor'un iddiasına göre Beşiktaş, saat 19.03'te Tyler Boyd'u açıklayacak.

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