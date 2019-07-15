Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, Instagram hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imzasını attı.

Başkan Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, Serdal Adalı ve Ali Naibi ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak altına "19.03" notunu düştü. Bu resmin altında bir de kum saati emojisi paylaşan Orman'ın, transfer imasında bulunduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar başkanın paylaşımı sonrası fotoğrafın altını yorum yağmuruna tuttu.

O İSİM KİM?

TRT Spor'un iddiasına göre Beşiktaş, saat 19.03'te Tyler Boyd'u açıklayacak.