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  • 15.07.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 18:15

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Beşiktaş'ın eski yıldızı 'nin yeni takımı belli oldu. ekiplerinden , Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı...

Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ın eski yıldızı 'nin yeni takımı belli oldu. Yetenekli futbolcunun adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı. ekiplerinden , Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Detaylar Geliyor...

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