Beşiktaş'ın eski yıldızı Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu. Yetenekli futbolcunun adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu. Yetenekli futbolcunun adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Detaylar Geliyor...
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