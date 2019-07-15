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  • 15.07.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 19:07

Beşiktaş'ın yeni transferi kimdir? ve hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş bir süredir görüştüğü ABD'li futbolcu 'u kadrosuna kattığını açıkladı. Şimdi taraftarlar merakla sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd kimdir?

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, Tyler Boyd'un transfer edildiği açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Tyler Boyd kimdir sorusuyla ilgili araştırmalar arttı. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd kimdir? Tyler Boyd kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte Tyler Boyd hakkında merak edilenler...

TYLER BOYD KİMDİR?

Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, 30 Aralık 1994 yılında ABD'nin Tauranga şehrinde dünyaya geldi. ABD ve Yeni Zelanda uyruklu 1,80 boyundaki oyuncu, kariyerine Melville United takımı alt yapısında başladı. 2011 yılında ise Waikato FC takımına bedelsiz transfer oldu. 1 yıl sonra Yeni Zelanda ekibi Wellington P. takımına dahil oldu.

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