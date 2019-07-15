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'ta için görüşmeler hızlandı

Yönetim Brezilyalı stoper Hugo’yu kiralamak için İtalyan kulübüne 1.5 milyon Euro’luk yeni bir teklif sundu. Hugo için 2 milyon Euro kiralama bedeli istedi. 2 taraf arasındaki pazarlıklar tam gaz sürüyor.

Hugo için kıran kırana
Beşiktaş sol stoper arayışlarında ilk sıraya aldığı Vitor Hugo için pazarlıklarını sürdürüyor. Fiorentina'da top koşturan Brezilyalı futbolcu için son olarak 1.5 milyon Euro'luk bik teklifte bulunan Siyah-Beyazlı yönetim olumsuz bir cevapla karşılaştı. İtalyan kulübü yöneticileri Hugo'yu öncelikle bonservisiyle vermek istediklerini söyleyerek kiralamanın daha sonraki seçenek olacağını bildirdi.

KİRALAMA BEDELİ YÜKSEK BULUNDU
F,orentina Vitor Hugo'yu isteyen kulüplerden beklenen rakamı alamayınca bu kez kiralama bedelini 2 milyon Euro olarak belirledi. Ancak bu rakamı çok bulan yönetim İtalyan kulübüyle buna rağmen görüşmelerine kesintisiz olarak devam ediyor.



AVCI, VİTO HUGO'YU ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin son olarak 1 milyon 600 bin Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi. 2 taraf arasında pazarlıkların bugün de süreceği ortaya çıkarken bu oyuncuyu özellikle 'nın çok istediği belirlendi.

2 SEZONDUR FİORENTİNA'DA FORMA GİYİYOR
'da 2 sezondur oynayan geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyerken 2 kez de asist yaptı.

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