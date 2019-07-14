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  • 14.07.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 21:31

, ’in için yaptığı teklifi reddetti

yönetimi, ’yı etmek isteyen Kulübünün 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10’luk pay teklifini geri çevirdi. Öte yandan İtalyan ekibi Lazio'nun da genç futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

Trabzonspor'da flaş Yusuf Yazıcı kararı!

Bir süredir 'yı kadrosuna katmak için girişimde bulunan Fransa Lig 1 ekiplerinden , bordo mavili takımın genç kaptanını etmek için Kulübü'ne resmi teklif iletti

TRABZONSPOR'DAN RET

Bordo mavili yönetim, 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10'luk pay öneren Fransız ekibinin teklifini yetersiz bulduğu gerekçesiyle reddettiği öğrenilirken, Lille yetkililerine de teklifi yükseltmeleri durumunda yeniden görüşebileceklerinin aktarıldığı kaydedildi.
Yusuf Yazıcı'nın da Avrupa'da futbol oynamayı çok istediği ifade edilirken, İtalyan ekibi Lazio'nun da genç futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

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