SON DAKİKA: Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Djokovic şampiyon oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.

Dünya klasmanının 1 numarası Djokovic, 2 numaralı seribaşı rakibi İsviçreli Federer'i tie-break sonucu 3-2 mağlup ederek kariyerinin 16. grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

WİMBLEDON TARİHİNİN EN UZUN SÜREN FİNAL MAÇI

Yaklaşık 5 saat süren karşılaşma, Wimbledon tarihinin en uzun süren final maçı oldu.

32 yaşındaki Djokovic, Federer ile Wimbledon'da oynadığı üçüncü finali de kazanmış oldu. Djokovic, Federer'e karşı genel toplamda oynadığı 48. maçta ise 26. galibiyetini aldı.

Turnuvada üst üste ikinci kez şampiyon olan Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün de sahibi oldu