Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 14.07.2019 21:12
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 21:22

SON DAKİKA: Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Djokovic şampiyon oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı 'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı şampiyon oldu. Roger Federer ve Novak Djokovic arasındaki çekişme Wimbledon tarihinin en uzun final maçı olarak tarihe geçti.

Wimbledon'da şampiyon belli oldu!

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı 'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı şampiyon oldu.

Dünya klasmanının 1 numarası Djokovic, 2 numaralı seribaşı rakibi İsviçreli Federer'i tie-break sonucu 3-2 mağlup ederek kariyerinin 16. grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

WİMBLEDON TARİHİNİN EN UZUN SÜREN FİNAL MAÇI

Yaklaşık 5 saat süren karşılaşma, Wimbledon tarihinin en uzun süren final maçı oldu.

32 yaşındaki Djokovic, Federer ile Wimbledon'da oynadığı üçüncü finali de kazanmış oldu. Djokovic, Federer'e karşı genel toplamda oynadığı 48. maçta ise 26. galibiyetini aldı.

Turnuvada üst üste ikinci kez şampiyon olan Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün de sahibi oldu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSON DAKİKA: Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Djokovic şampiyon oldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri