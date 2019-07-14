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  • 14.07.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 17:24

Ünlü cu trafik sı geçirdi! Durumu ağır

Dünya unun önemli ekiplerinden biri olan Kızılyıldız takımının yıldızı geçirdiği trafik sında ağır yaralandı. Kuzmic'in durumu ile ilgili doktoru bir açıklama yaparken, yıldız basketbolcunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ünlü basketbolcu trafik kazası geçirdi! Durumu ağır

Sırbistan'ın Kızılyıldız Takımı'nda forma giyen geçirdiği trafik sında ağır yaralandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kuzmic'in sabah saatlerinde trafik kazası geçirdiği ifade edilerek, 29 yaşındaki basketbolcunun başkent Belgrad'a getirildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Açıklamada, kazanın Bosna Hersek'teki Banja Luka-Prijedor kara yolu üzerinde, Kuzmic'in içinde bulunduğu araç ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Kuzmic'in doktoru Vlada Djaci ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, Sırp basketbolcunun komada olduğunu belirterek, "Kuzmic'in kaza sonucu alt ve üst çenesi kırılmış. Beyninde bir hasar bulunmuyor." dedi.

Sırp basketbolcu Kuzmic, bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde de (NBA) oynamıştı.

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