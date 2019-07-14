Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 14.07.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 11:16

'dan ayrılmak istediğini söyledi

'da milli futbolcu 'nın, sabah saatlerinde başkan Ahmet Ağaoğlu ile konuşarak takımdan ayrılmak için izin istediği kaydedildi.

Bomba iddia: Ayrılmak istiyor

Son dakika haberi... Spor'un haberine göre , Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak için izin istedi. Oyuncu ile 'nın Lille kulübü ciddi şekilde ilgileniyor..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYusuf Yazıcı Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini söyledi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri