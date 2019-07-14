Son dakika haberi... TRT Spor'un haberine göre Yusuf Yazıcı, Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak için izin istedi. Oyuncu ile Fransa'nın Lille kulübü ciddi şekilde ilgileniyor..
Son dakika haberi... TRT Spor'un haberine göre Yusuf Yazıcı, Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak için izin istedi. Oyuncu ile Fransa'nın Lille kulübü ciddi şekilde ilgileniyor..
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