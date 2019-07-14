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Dorukhan’da sıcak saatler

, kulüplerinin peşinden koştuğu yıldız oyuncu için pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor.

Dorukhan’da sıcak saatler
Beşiktaş ile Dorukhan Toköz'ün yolları her an ayrılabilir... Bir süredir yıldız oyuncu için İtalyan kulüpleri Genoa, Udinese ve Torino ile görüşen yönetim Dorukhan'ı bu kulüplerden birine satabilir. Maddi olarak rahatlamak isteyen yönetimin Dorukhan'ı satarak bu parayı de en iyi şekilde kullanmak istediği öğrenildi.

TORINO'YA ÇOK YAKIN
Dorukhan için 9 milyon Euro'yu gözden çıkaran Torino'nun 10 milyon Euro talep eden Beşiktaş'la bir görüşme daha yapacağı belirlendi. Bu transferin en geç bir hafta içinde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. 'nun sunacağı yeni teklifi bekleyen 'ın bu kez yapılacak öneriyi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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