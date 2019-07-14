Dorukhan’da sıcak saatler

Beşiktaş ile Dorukhan Toköz'ün yolları her an ayrılabilir... Bir süredir yıldız oyuncu için İtalyan kulüpleri Genoa, Udinese ve Torino ile görüşen yönetim Dorukhan'ı bu kulüplerden birine satabilir. Maddi olarak rahatlamak isteyen yönetimin Dorukhan'ı satarak bu parayı transferde en iyi şekilde kullanmak istediği öğrenildi.
TORINO'YA ÇOK YAKIN
Dorukhan için 9 milyon Euro'yu gözden çıkaran Torino'nun 10 milyon Euro talep eden Beşiktaş'la bir görüşme daha yapacağı belirlendi. Bu transferin en geç bir hafta içinde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Torino'nun sunacağı yeni teklifi bekleyen Beşiktaş'ın bu kez yapılacak öneriyi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
TORINO'YA ÇOK YAKIN
Dorukhan için 9 milyon Euro'yu gözden çıkaran Torino'nun 10 milyon Euro talep eden Beşiktaş'la bir görüşme daha yapacağı belirlendi. Bu transferin en geç bir hafta içinde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Torino'nun sunacağı yeni teklifi bekleyen Beşiktaş'ın bu kez yapılacak öneriyi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.