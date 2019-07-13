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  • 14.07.2019 06:45
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 06:45

'ten Rodrigues paylaşımı

Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Ajax'ta forma giyen 'ten paylaşımı geldi. hesabından Rodrigues'in formalı görüntüsünü paylaşan Ziyech, alev emojisi kullandı.

Yıldız oyuncudan F.Bahçe paylaşımı

Adı bir dönem sarı lacivertli kulüple de anılan Faslı yıldız, 'ye olan Garry Rodrigues'in formalı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

hesabından Rodrigues'in formalı görüntüsünü paylaşan Ziyech, alev emojisi kullandı.

Ajax formasıyla geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan ve yarı final gören , turnuvada gösterdiği etkili performansla değerini dörde katlarken, birçok takımın da transfer listesine girdi.

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