TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman dün ortak basın toplantısı düzenledi. Özdemir, "UEFA merkezine giderek başkan Ceferin'i ziyaret ederek talimatımızın detaylarını anlattık. Kendileri de, bu uygulamaları çok olumlu buldular. Yoğun geçen bu dönemin sonunda da, Türk futbolu için devrim niteliği taşıyan Kulüp Lisans Talimatımızı yayınladık. Bu talimat; Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak. Biz Federasyon olarak kulüplerimiz için varız ve Türk futbolunun geleceği için adımlar atıyoruz" dedi. TFF Başkanı, "Her bir kulübümüze koyacağımız takım harcama limitleri belirlenecek olup sitemizden ilan edilecektir. Takım harcama limitlerini aşan kulüplerimizin yeni futbolcu tescilleri yapılmayacak" diye konuştu.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım dün Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım dün Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
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