Banega’da kader günü

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ever Banega'nın kaderi büyük ihtimalle bugün belli olacak. Menajer Santiago Hirsig, Sevilla'nın yarın başlayacak ABD kampı öncesi sportif direktör Monchi ile bir araya gelecek.
YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR
Alınan bilgilere göre Santiago Hirsig bu görüşmede Galatasaray'ın son teklifini Monchi'ye iletecek ve Banega'nın transfer olma isteğini dile getirecek. Ayrıca Hirsig'in Arjantinli futbolcunun sezon sonunda biten sözleşmesinin uzatılması halinde takımda kalabileceğini ileteceği de öğrenildi.
ABD'YE GİDERSE İŞ BİTECEK!
İspanyol basını, Sevilla'nın Banega'yı bırakmak istemediğini ısrarla vurguluyor. Eğer yıldız futbolcu yarın ABD kampına katılırsa çok büyük ihtimalle takımda kaalcak. Kamp kadrosuna alınmaması durumunda ise Galatasaray'a transfer ihtimali çok yüksek olacak.
YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR
Alınan bilgilere göre Santiago Hirsig bu görüşmede Galatasaray'ın son teklifini Monchi'ye iletecek ve Banega'nın transfer olma isteğini dile getirecek. Ayrıca Hirsig'in Arjantinli futbolcunun sezon sonunda biten sözleşmesinin uzatılması halinde takımda kalabileceğini ileteceği de öğrenildi.
ABD'YE GİDERSE İŞ BİTECEK!
İspanyol basını, Sevilla'nın Banega'yı bırakmak istemediğini ısrarla vurguluyor. Eğer yıldız futbolcu yarın ABD kampına katılırsa çok büyük ihtimalle takımda kaalcak. Kamp kadrosuna alınmaması durumunda ise Galatasaray'a transfer ihtimali çok yüksek olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.