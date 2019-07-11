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Banega’da kader günü

Hirsig, Sevilla’nın yarın başlayacak kampı öncesi ile görüşecek. Hirsig, “Ya yeni sözleşme yapalım ya da e izin verin” diyecek.

Banega’da kader günü
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ever Banega'nın kaderi büyük ihtimalle bugün belli olacak. Santiago Hirsig, Sevilla'nın yarın başlayacak ABD kampı öncesi sportif direktör Monchi ile bir araya gelecek.

YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR
Alınan bilgilere göre Santiago Hirsig bu görüşmede Galatasaray'ın son teklifini Monchi'ye iletecek ve Banega'nın olma isteğini dile getirecek. Ayrıca Hirsig'in Arjantinli futbolcunun sezon sonunda biten sözleşmesinin uzatılması halinde takımda kalabileceğini ileteceği de öğrenildi.



ABD'YE GİDERSE İŞ BİTECEK!
İspanyol basını, Sevilla'nın Banega'yı bırakmak istemediğini ısrarla vurguluyor. Eğer yıldız futbolcu yarın ABD kampına katılırsa çok büyük ihtimalle takımda kaalcak. Kamp kadrosuna alınmaması durumunda ise Galatasaray'a transfer ihtimali çok yüksek olacak.

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