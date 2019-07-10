Cimbom Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-Kırmızılılar, İspanyol kulübü Celta Vigo'da forma giyen genç yıldızı İstanbul'a getirdi. Avukatı ile birlikte Florya'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile görüşen Emre Mor, Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etti.
- Spor
- 10.07.2019
- Gazete
Galatasaray Emre Mor transferini bitirdi
Emre Mor’u İstanbul’a getiren yönetim, genç yıldızın kiralanması konusunda anlaşma sağladı... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de "Emre'nin yuvasına geldiğine inanıyoruz" diyerek transferi resmen duyurdu.
Cimbom Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-Kırmızılılar, İspanyol kulübü Celta Vigo'da forma giyen genç yıldızı İstanbul'a getirdi. Avukatı ile birlikte Florya'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile görüşen Emre Mor, Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etti.
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