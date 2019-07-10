Bugünkü
Takvim

ini bitirdi

’u ’a getiren yönetim, genç yıldızın kiralanması konusunda anlaşma sağladı... Başkanı de "Emre'nin yuvasına geldiğine inanıyoruz" diyerek i resmen duyurdu.



Cimbom Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-Kırmızılılar, İspanyol kulübü Celta Vigo'da forma giyen genç yıldızı İstanbul'a getirdi. Avukatı ile birlikte Florya'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile görüşen Emre Mor, Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Emre Mor transferini bitirdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri