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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 19:57

'den 'deki hain saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı

(), 'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 2 asker için internet sitesinde başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den başsağlığı mesajı

(), 'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakkari'de hain terör saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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