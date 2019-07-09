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  • 10.07.2019 06:28
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 06:32

'ye i konuşulan 'tan gece yarısı paylaşımı

'nin, İtalya Serie A ekiplerinden 'ye olması gündemde olan futbolcusu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.

Gece yarısı kafa karıştıran paylaşım

İtalya Serie A ekiplerinden 'ye i gündemde olan 'nin Makedon oyuncusu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray maçından iki fotoğrafa yer veren Elmas, bir fotoğrafa "En büyük" notunu düşerken, diğer fotoğrafta onaylar nitelikte bir emoji kullandı.

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