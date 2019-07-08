'inyeni adresioldu...Sarı-Lacivertlilerezeli rakibi'lagirdiği müthiş transfer yarışınıkazanarak yıldızfutbolcuyu renklerinebağladı.böylece yenisezon öncesinde'a ilk golüattı ve taraftarlarınınyüzünü güldürdü.gece'la anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertliler dün de'in menajeriile kulüp binasında görüştü.zirvede taraflar el sıkıştı.transferini resmen açıkladı. Bugünsözleşme imzalayacak olangolcügaranti ücret alacak.

'nin'a ise'nun yanı sıra 2'si kiralık 4 futbolcu vereceği öğrenildi. Bu futbolcular önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.'ninile ilgili açıklamasında ilginç bir detaydikkat çekti. Açıklamada, "" denildi.Bu ifade ile'ya mesajgönderildiği belirtiliyor.yöneticisitransferininve 4 futbolcu karşılığında bittiğini ima etti., "Dik duruşları bozanlardan değiliz" diyerek Fener'e tepki gösterdi.