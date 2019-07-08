Ve Vedat Muriç'in yeni adresi Fenerbahçe oldu... Sarı-Lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği müthiş transfer yarışını kazanarak yıldız futbolcuyu renklerine bağladı. Fenerbahçe böylece yeni sezon öncesinde Cimbom'a ilk golü attı ve taraftarlarının yüzünü güldürdü.
1 SAAT GÖRÜŞÜLDÜ, ANLAŞILDI
Önceki gece Rizespor'la anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertliler dün de Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar ile kulüp binasında görüştü. 1 saatlik zirvede taraflar el sıkıştı.
RESMİ İMZA BUGÜN ATILACAK
Ardından Fenerbahçe, Vedat Muriç transferini resmen açıkladı. Bugün 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan 25 yaşındaki Kosovalı golcü 1.7 milyon Euro garanti ücret alacak.
FUTBOLCULAR DAHA NET DEĞİL!
F.Bahçe'nin Rizespor'a ise 4.5 milyon Euro'nun yanı sıra 2'si kiralık 4 futbolcu vereceği öğrenildi. Bu futbolcular önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.
EZELİ GÖNDERME!
fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile ilgili açıklamasında ilginç bir detay dikkat çekti. Açıklamada, "UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde anlaşmaşa varıldı" denildi. Bu ifade ile Galatasaray'ya mesaj gönderildiği belirtiliyor.
G.SARAY CEPHESİ: DİK DURUŞLARI BOZMAYIZ
G.SARAY yöneticisi Özgür Özüdoğru, Vedat Muriç transferinin 6 milyon Euro ve 4 futbolcu karşılığında bittiğini ima etti. Özüdoğru, "Dik duruşları bozanlardan değiliz" diyerek Fener'e tepki gösterdi.
1 SAAT GÖRÜŞÜLDÜ, ANLAŞILDI
Önceki gece Rizespor'la anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertliler dün de Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar ile kulüp binasında görüştü. 1 saatlik zirvede taraflar el sıkıştı.
RESMİ İMZA BUGÜN ATILACAK
Ardından Fenerbahçe, Vedat Muriç transferini resmen açıkladı. Bugün 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan 25 yaşındaki Kosovalı golcü 1.7 milyon Euro garanti ücret alacak.
FUTBOLCULAR DAHA NET DEĞİL!
F.Bahçe'nin Rizespor'a ise 4.5 milyon Euro'nun yanı sıra 2'si kiralık 4 futbolcu vereceği öğrenildi. Bu futbolcular önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.
EZELİ GÖNDERME!
fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile ilgili açıklamasında ilginç bir detay dikkat çekti. Açıklamada, "UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde anlaşmaşa varıldı" denildi. Bu ifade ile Galatasaray'ya mesaj gönderildiği belirtiliyor.
G.SARAY CEPHESİ: DİK DURUŞLARI BOZMAYIZ
G.SARAY yöneticisi Özgür Özüdoğru, Vedat Muriç transferinin 6 milyon Euro ve 4 futbolcu karşılığında bittiğini ima etti. Özüdoğru, "Dik duruşları bozanlardan değiliz" diyerek Fener'e tepki gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.