Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 08.07.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:27

Kosovalı 'ı renklerine bağladı

transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Yeniden yapılanmaya giden ve kadrosunu gençleştiren bordo-mavili ekip dün gece geç saatlerde Kosova Milli Takımı oyuncusu ‘ı Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor Kosovalı genç yıldızı renklerine bağladı

Bordo-mavili ekip Kosova Milli Takımı oyuncusu 'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi. Sol kanat oyuncusu olarak görev yapan forvet olarak da oynayan oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililerin bügün KAP bildirim yapması bekleniyor.

Bonservisi elinde olan oyuncu son olarak Hollanda'nın Willem II takımında forma giydi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor Kosovalı Donis Avdijaj'ı renklerine bağladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri