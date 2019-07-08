Bordo-mavili ekip Kosova Milli Takımı oyuncusu Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi. Sol kanat oyuncusu olarak görev yapan forvet olarak da oynayan oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililerin bügün KAP bildirim yapması bekleniyor.
Bonservisi elinde olan oyuncu son olarak Hollanda'nın Willem II takımında forma giydi.
Trabzonspor Kosovalı Donis Avdijaj'ı renklerine bağladı
Trabzonspor transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Yeniden yapılanmaya giden ve kadrosunu gençleştiren bordo-mavili ekip dün gece geç saatlerde Kosova Milli Takımı oyuncusu Donis Avdijaj‘ı Trabzon'a getirdi.
Bordo-mavili ekip Kosova Milli Takımı oyuncusu Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi.
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