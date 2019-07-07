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  • 08.07.2019 01:12
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 01:12

'da şampiyon

finalinde Peru ile karşılaşan rakibini 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Brezilya'ya kupayı getiren goller 15. dakikada , 45. dakikada ve 90. dakikada Richarlison'dan (p) geldi.

Kupa Amerika'da şampiyon belli oldu
, 2019 final maçında Peru'yu 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Brezilya'ya kupayı getiren goller 15. dakikada , 45. dakikada ve 90. dakikada Richarlison'dan (p) geldi.



12 yıllık hasretine son vererek tarihinde 9. kez Kupa Amerika'da mutlu sona ulaşan Brezilya'da Gabriel Jesus 70. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Peru'nun tek golü 44. dakikada Paolo Guerrero'dan (p) geldi.

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