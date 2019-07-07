Brezilya, 2019 Kupa Amerika final maçında Peru'yu 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Brezilya'ya kupayı getiren goller 15. dakikada Everton Soares, 45. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada Richarlison'dan (p) geldi.
12 yıllık hasretine son vererek tarihinde 9. kez Kupa Amerika'da mutlu sona ulaşan Brezilya'da Gabriel Jesus 70. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Peru'nun tek golü 44. dakikada Paolo Guerrero'dan (p) geldi.
12 yıllık hasretine son vererek tarihinde 9. kez Kupa Amerika'da mutlu sona ulaşan Brezilya'da Gabriel Jesus 70. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Peru'nun tek golü 44. dakikada Paolo Guerrero'dan (p) geldi.
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