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  • 07.07.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 15:08

Son dakika haberi: resmen 'de!

Son dakika haberine göre , 'dan 'i transfer ettiğini resmen açıkladı! Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Kosovalı golcünün 4 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyeceği belirtilirken "'nin en hoş geldin" ifadeleri kullanıldı.

Vedat Muriç resmen açıklandı!

Son dakika haberine göre , de bombayı patlattı! Sarı-lacivertliler, uzun süredir transfer gündeminin birinci maddesi olan 'i transfer ettiğini resmen açıkladı!

formasıyla geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Kosovalı golcüyü ve de kadrosuna katmak isterken mutlu sona sarı-lacivertliler ulaştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç konusunda, kulübü ve kendisiyle transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır.



Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır.

Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz."

25 yaşındaki golcü geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 34 maçta 17 gol 8 asistlik performans sergilemişti.

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