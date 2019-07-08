Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı. Berlin'de düzenlenen organizasyonun finalinde Güney Koreli Bae Jaehyeon ile karşılaşan Mete Gazoz rakibini 6-0 yendi. Milli okçu, geçen yıl yine Berlin'de altın madalyanın sahibi olmuştu.
FENERBAHÇE BEKO ENNİS İLE YOLLARI AYIRDI
Nando De Colo'yu alarak bombayı patlatan Fenerbahçe Beko, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tyler Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.
MISIR FUTBOLUNDA ÇOK BÜYÜK DEPREM
EV sahibi olduğu 2019 Afrika Uluslar Kupası'na 1-0'lık Güney Afrika yenilgisiyle son 16 turunda veda eden Mısır'da Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida istifa etti. Yönetim kurulunun da görevi bırakmasını isteyen Rida'nın ayrıca Meksikalı teknik direktör Javier Aguirre ve ekibinin işine son verdiği belirtildi.
JUVENTUS'TAN POGBA İÇİN 133 MİLYON EURO
İtalyan devi Juventus, 105 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği Fransız yıldız Paul Pogba'yı tekrar kadrosuna katmak için İngilez temsilcisi Manchester United'a 133 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ada ekibinin vereceği cevap merakla bekliniyor.
KAYSERİSPOR FRANSIZ POULAİN İLE ANLAŞTI
İstikbal Mobilya Kayserispor, geçen sezon FC Brugge takımda oynayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Poulain'i transfer etti. Poulain Çarşamba günü Marsilya'dan İstanbul'a gelecek ardından da Kayseri'ye gelecek. Benoit Poulain, geçen sezon FC Brügge forması ile 32 maçta görev yaptı ve 1 gol kez gol sevinci yaşadı.
İKİNCİ ETABIN KAZANANI JUMBO-VİSMA OLDU
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun ikinci etabını, Jumbo-Visma takımı ilk sırada bitirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 27.6 kilometrelik zamana karşı takım yarışını, Jumbo-Visma ekibi 28.57'lik derecesiyle birinci sırada tamamladı. Ineos takımı ikinci, Deceuninck Quick-Step ekibi ise üçüncü oldu.
FENERBAHÇE BEKO ENNİS İLE YOLLARI AYIRDI
Nando De Colo'yu alarak bombayı patlatan Fenerbahçe Beko, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tyler Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.
MISIR FUTBOLUNDA ÇOK BÜYÜK DEPREM
EV sahibi olduğu 2019 Afrika Uluslar Kupası'na 1-0'lık Güney Afrika yenilgisiyle son 16 turunda veda eden Mısır'da Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida istifa etti. Yönetim kurulunun da görevi bırakmasını isteyen Rida'nın ayrıca Meksikalı teknik direktör Javier Aguirre ve ekibinin işine son verdiği belirtildi.
JUVENTUS'TAN POGBA İÇİN 133 MİLYON EURO
İtalyan devi Juventus, 105 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği Fransız yıldız Paul Pogba'yı tekrar kadrosuna katmak için İngilez temsilcisi Manchester United'a 133 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ada ekibinin vereceği cevap merakla bekliniyor.
KAYSERİSPOR FRANSIZ POULAİN İLE ANLAŞTI
İstikbal Mobilya Kayserispor, geçen sezon FC Brugge takımda oynayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Poulain'i transfer etti. Poulain Çarşamba günü Marsilya'dan İstanbul'a gelecek ardından da Kayseri'ye gelecek. Benoit Poulain, geçen sezon FC Brügge forması ile 32 maçta görev yaptı ve 1 gol kez gol sevinci yaşadı.
İKİNCİ ETABIN KAZANANI JUMBO-VİSMA OLDU
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun ikinci etabını, Jumbo-Visma takımı ilk sırada bitirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 27.6 kilometrelik zamana karşı takım yarışını, Jumbo-Visma ekibi 28.57'lik derecesiyle birinci sırada tamamladı. Ineos takımı ikinci, Deceuninck Quick-Step ekibi ise üçüncü oldu.
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