Gaston Campi Trabzonspor’da Trabzonspor, bir süredir peşinde olduğu Gaston Campi’nin transferini bitirdi. 28 yaşındaki savunma oyuncusu yarın Türkiye’ye gelecek.

Trabzonspor ​Gaston Campi'de mutlu sona ulaştı.... Bordo-Mavililer, uzun süredir peşinde olduğu Arjantinli stoperin 1 yıllığına kiralanması için hem oyuncu ile hem de kulübü Estudiantes'le anlaşma sağladı. Transfer artık imzaya kaldı.



YARIN GELİYOR

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı 28 yaşındaki Campi, yarın Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Gaston Campi'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu da yer aldığı öğrenildi.



TRABZON 11 EKSİKLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor yeni sezon çalışmalarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Bordo- Mavililer dün 11 eksikle çalıştı.





Yunus EMRE SEL