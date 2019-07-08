

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından transferi Vedat Muriç'in sunduğu bir video ile duyurdu.







Vedat, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum. İyi ki buraya geldim." sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.



