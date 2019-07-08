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  • 08.07.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 18:28

ini böyle duyurdu! İşte Muriç'in ilk sözleri

ve Galatasaray'ın i için uzun süre çaba harcadığı , sarı lacivertlilere imza attıktan sonra ilk kez Fenerbahçe formasıyla poz verip duygularını dile getirdi. Öte yandan sarı lacivertli ekip transferi hesabından Vedat Muriç'in sunduğu bir video ile duyurdu.

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