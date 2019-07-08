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  • 08.07.2019 19:15
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 19:33

, ile sözleşme uzatıldığını 'a bildirdi! İşte sözleşmenin detayları...

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'le imzalanan sözleşmenin 2+3 yıllık olduğunu, tecrübeli teknik adama gelecek 2 sezonda her bir yıl için 18 milyon lira ödeneceğini duyurdu.



'da teknik direktör ile şampiyonluk kutlamaları esnasında imzalanan sözleşmenin şartları belli oldu.

Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan ve Kamuyu nda yer alan açıklamada, Terim'le imzalanan sözleşmenin 2+3 yıllık olduğu, tecrübeli teknik adama gelecek 2 sezonda her bir yıl için 18 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında şirketimiz tarafından teknik direktöre ödenecek sezonluk ücret 18 milyon liradır. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücret taraflarca kararlaştırılmak suretiyle, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."

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