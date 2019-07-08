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Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Vedat Muriç'in eşi fenomen çıktı! Fener'in yeni yengesi

Henüz sezon bitmemişken, adı çoktan Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarla anılmaya başlamıştı Vedat Muriqi'nin. Ardından anıldığı takım sayısı giderek artan Vedat Muriç'in transferi yılan hikayesine döndü. Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken Vedat Muriç Fenerbahçe ile anlaştı. Ardından transfer sezonunun gözdesi Vedat Muriç hakkında her detay merak edilir oldu. Bunlardan biri de Vedat Muriqi'nin karısı. Muriç, sosyal medyada neredeyse her gün aşkını ilan ediyor. İşte başta Vedat Muriç'in eşi ve futbolcuların eşleri.​

08.07.2019 15:42 - Son Güncelleme: 08.07.2019 16:17
Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Vedat Muriç'in eşi fenomen çıktı! Fener'in yeni yengesi

Transfer döneminin en flaş ismi hiç kuşkusuz Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi. İsmi Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Toulouse ile anılan Vedat Muriqi'in son tercihi Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Vedat Muriç'in eşi fenomen çıktı! Fener'in yeni yengesi

Başarılı bir sezon geçiren Vedat Muriç'in özel hayatı da merak konusu oldu. Bunlardan biri de eşi. İşte Vedat Muriç'in eşi...

Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Vedat Muriç'in eşi fenomen çıktı! Fener'in yeni yengesi

Shinji Kagawa - Maggy Natsuki

Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Vedat Muriç'in eşi fenomen çıktı! Fener'in yeni yengesi

Maggy Natsuki

Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Vedat Muriç'in eşi fenomen çıktı! Fener'in yeni yengesi

Enzo Roco & Leticia Ribeiro

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