Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Vedat Muriç'in eşi fenomen çıktı! Fener'in yeni yengesi

Henüz sezon bitmemişken, adı çoktan Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarla anılmaya başlamıştı Vedat Muriqi'nin. Ardından anıldığı takım sayısı giderek artan Vedat Muriç'in transferi yılan hikayesine döndü. Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken Vedat Muriç Fenerbahçe ile anlaştı. Ardından transfer sezonunun gözdesi Vedat Muriç hakkında her detay merak edilir oldu. Bunlardan biri de Vedat Muriqi'nin karısı. Muriç, sosyal medyada neredeyse her gün aşkını ilan ediyor. İşte başta Vedat Muriç'in eşi ve futbolcuların eşleri.​

08.07.2019 15:42 - Son Güncelleme: 08.07.2019 16:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





