TRABZON yönetimi gelecek hafta stoper ve golcü transferini açıklamaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, Marcus Berg ile görüşmelerini sürdürürken listeye yeni bir golcü daha eklendi. Karadeniz Fırtınası, şu an boşta olan golcü Wilfried Bony'ye teklif yaptı.

BONY'YE DE AYNI TARİFE

ADI daha önce de Trabzonspor ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Bony'ye de diğer futbolculara önerilen rakamları önerecek olan yönetim, gelecek cevaba göre hareket edecek.

ONDAN BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYOR

TRABZONSPOR alternatif isimlere yönelse de Berg'den de vazgeçemiyor. Bordo-Mavili yönetimin gelecek hafta sonuna kadar özellikle forvet transferini açıklaması bekleniyor.