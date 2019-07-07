TRABZON yönetimi gelecek hafta stoper ve golcü transferini açıklamaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, Marcus Berg ile görüşmelerini sürdürürken listeye yeni bir golcü daha eklendi. Karadeniz Fırtınası, şu an boşta olan golcü Wilfried Bony'ye teklif yaptı.
BONY'YE DE AYNI TARİFE
ADI daha önce de Trabzonspor ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Bony'ye de diğer futbolculara önerilen rakamları önerecek olan yönetim, gelecek cevaba göre hareket edecek.
ONDAN BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYOR
TRABZONSPOR alternatif isimlere yönelse de Berg'den de vazgeçemiyor. Bordo-Mavili yönetimin gelecek hafta sonuna kadar özellikle forvet transferini açıklaması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.