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  • 07.07.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 14:30

Son dakika: resmen 'de! 'a tarihi çalım

Son dakika haberine göre Çaykur Rize'da forma giyen Kosovalı golcü 'in ile anlaşmaya vardığı ve kendisini 4 yıl boyunca sarı lacivertli formaya bağlayacak sözleşmeye imza atacağı açıklandı.

Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynaycak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren 'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.

Daha önce Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 'ın da transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü ile anlaşma sağladı.

Golcü futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

FENERBAHÇE'DEN ALEV PAYLAŞIMI​
Fenerbahçe ise bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler Twitter hesabından alev emojisi paylaştı.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI
Yılan hikayesine dönen Vedat Muriç transferinde flaş bir gelişme yaşanmıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği Kosovalı golcünün transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü'nden resmi açıklama gelmişti.

İşte o açıklama:
"Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir."

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