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Transferde şok gelişme! "Galatasaray'ı istiyorum" diyen Vedat Muriç'in Fenerbahçeli görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı çıkaran Vedat Muriç ile ilgili flaş bir fotoğraf ortaya çıktı. "Galatasaray'a transfer olmak istiyorum" dediği için Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen henüz imza atmayan Muriç'in, Kosova'da çekilen bir fotoğrafı paylaşılarak Fenerbahçeli olduğu iddiası ortaya atıldı. İşte Vedat Muriç transferinde yaşanan son dakika gelişmesi ile ilgili detaylar...

07.07.2019 13:48 - Son Güncelleme:
Transferde şok gelişme! Galatasaray'ı istiyorum diyen Vedat Muriç'in Fenerbahçeli görüntüleri ortaya çıktı

Transfer döneminin gündem ismi olan Vedat Muriç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transferde şok gelişme! Galatasaray'ı istiyorum diyen Vedat Muriç'in Fenerbahçeli görüntüleri ortaya çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında adeta transfer savaşına dönen Vedat Muriç'in küçükken sarı-lacivertli ekibi tuttuğu ifade ediliyor.

Transferde şok gelişme! Galatasaray'ı istiyorum diyen Vedat Muriç'in Fenerbahçeli görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'de transfer gündeminin 1 numaralı ismi Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç.

Transferde şok gelişme! Galatasaray'ı istiyorum diyen Vedat Muriç'in Fenerbahçeli görüntüleri ortaya çıktı

Transferde son durum şöyle: Fenerbahçe ile Rizespor her konuda anlaştı ancak Muriç'in Galatasaray'a gitmek istediği belirtiliyor.

Transferde şok gelişme! Galatasaray'ı istiyorum diyen Vedat Muriç'in Fenerbahçeli görüntüleri ortaya çıktı

Muriç aynı zamanda sarı-lacivertli ekiple de görüşüyor. Sarı-lacivertliler transferde bir adım önde.

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