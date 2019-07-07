Transferde şok gelişme! "Galatasaray'ı istiyorum" diyen Vedat Muriç'in Fenerbahçeli görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı çıkaran Vedat Muriç ile ilgili flaş bir fotoğraf ortaya çıktı. "Galatasaray'a transfer olmak istiyorum" dediği için Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen henüz imza atmayan Muriç'in, Kosova'da çekilen bir fotoğrafı paylaşılarak Fenerbahçeli olduğu iddiası ortaya atıldı. İşte Vedat Muriç transferinde yaşanan son dakika gelişmesi ile ilgili detaylar...

07.07.2019 13:48 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





